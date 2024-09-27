Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


27 Eylül 2024 10:34
BOTAŞ-TPAO-Kıyı Emniyeti Gen. Müd. Kurumlarında Avukat-Hukukçu Olarak Çalışanlar

BOTAŞ, TPAO ve Kıyı Emniyeti Gen. Müd. Kurumlarında avukat-hukukçu olarak çalışan var mıdır ? Hangi tarihte ne şekilde (alım usulü) bu kurumlarda göreve başladınız ? Özlük haklarınız (vekalet ücreti bakımından da ayrıca) nelerdir ?

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