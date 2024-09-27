Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


27 Eylül 2024 10:43
İnşaat Mühendisliği unvan değişikliği

arkadaşlar MAHHALİ İDARELERİN İnşaat Mühendisliği unvan değişikliği sınavına girecek olan var mı

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