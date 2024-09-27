Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Eylül 2024 11:12
Kararname dışı eş durum mazereti yazıp red gelenler

Arkadaşlar merhaba ikm olarak görev yapmaktayım. Eşim hemşire tayini çıktı kendisi yeni görev yerine başladı eşimin yanına kararname dışı aile birliği olarak mazeret yazıp uyaptan gönderdim en azından geçici görevle gitmek için fakat bakanlıktan red geldi daha önce bu durumu yaşayan oldu mu? 4 sene önce ben aile birliği ile yanına gelmiştim. Konuyla alakalı bilgi verirseniz sevinirim. İyi günler.

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