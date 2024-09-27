Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Eylül 2024 11:42
Hizmet sinifi değistirme

Selamlar Ths den (tekniker) Gih sinifina( Bilgisayar isletmeni)gecince maaş cok düser mi ?

1/1 derece kademem

Tecrubesi olan bir arkadas cevaplayabilir mi ?

yorum fikir degilde bilgiye ihtiyacim var.

Tesekkurler

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