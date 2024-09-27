Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Eylül 2024 12:18
Sınıf öğretmenliğinde görevlendirme nasıl oluyor?

Merhaba arkadaşlar. Bir köy okulunda Sınıf öğretmenliği yapmaktayım. Bu sene 1. sınıfları ben diğer sınıfları ücretli öğretmene verdiler. Yarıyılda görevlendirme istemeyi düşünüyorum. Görevlendirme ile çıkan okulu kabul etmek zorunda mıyım? İstersem reddedebilir miyim?

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