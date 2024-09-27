Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Eylül 2024 13:30
tüp bebek
sözlesmeli ogretmenlerin tüp bebek haklari nelerdir tayin isteyebiliyormu

rukkaye
27 Eylül 2024 13:31
tup bebek tedavisinde atama nasil oluyor bilgisi olan varmi sozlesmeli ogretmenler icin
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tayin dilekçesi kaç günde belli olurÖsym üzerinde aynı kpss puanıyla kaç defa tercih verilirBecayiş 657 hemşire Antalya alınır İstanbul Anadolu yakası verilirAsmye geçiş maaşRadyoloji teknikeri için büyük hastane mi ufak ilçe hastanesi miAlt bölge tayini kapalımı?İl ve ilçe sağlık hemşire için nasıl?Aile sağlığında çalışma süresi kadronun olduğu yere mi sayılırKurum içi yer değiştirmeBecayiş bakanlık tarafından onaylandıktan sonra hasateneden çıkış yapana kadar iptal edilme durumu

Sözlük

dr.ahmet çiçek 2 Tas kafa traşı 5 kukma 3 Manyak mıknatısı 2 Fahri Trafik Müfettişliği 2 senkronik 1 hava sıcaklarının yükselmesi 6 yunus emre aşkın yolculuğu'dizisi 2 dün olanlar 8 aşkın olayım 2

Son Haberler

Gerçeğe aykırı aile beyannamesinden ödemeyi yapan memur sorumlu mudur?Yalova'da feci kaza: Minibüsün çarptığı 2 kişi hayatını kaybettiGenç girişimcilere vergi düzenlemesi: İstisna tutarı yükseldiMerkez Bankası: Güncel kararlar dezenflasyonu destekleyecek22 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?