Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Eylül 2024 13:49
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırma

Arkadaşlar merhaba...ihtiyaç kredilerinde 30 gün ve üstü gecikmeye düşmüş borçlara 60 aya kadar yapılandırma haberi okudum ama doğruluk payı var mı ? Bankayi aradığımda bize gelen bir şey yok dediler...


E.Kayı Han
Editor
27 Eylül 2024 14:10

Resmi gazetede bugün yayınlandı. Önümüzde ki hafta bankalar aradığında yapılandırma yapmak istiyorum dersin. Sana 60 ay seçeneğini sunarlar.


tekgöz
Daire Başkanı
27 Eylül 2024 14:24

Teşekkür ederim. Bankayı aradığımda o sadece kredi kartları için geçerli dedi. İhtiyaç kredileri için bir gelişme yok dediler. Ama resmi gazetede yayımlanmış okuduğum kadarıyla. Ondan karrıştı biraz. Dediğiniz gibi haftaya alırlar başvuruları. İyi oldu bakalım. Çok sağ olun.

E.Kayı Han, 2 saat önce

Resmi gazetede bugün yayınlandı. Önümüzde ki hafta bankalar aradığında yapılandırma yapmak istiyorum dersin. Sana 60 ay seçeneğini sunarlar.


tekgöz
Daire Başkanı
27 Eylül 2024 15:05

bir sorum daha olacak. Şimdi benim bugün dahil ihtiyaç kredisi biri 30 gün gecikmede diğeri 43 gün gecikmede. acaba resmi gazetede yayımlandığı tarih mi önemli. bu iki krediyi yapılandırabilir miyim ? haftaya.

E.Kayı Han, 2 saat önce

Resmi gazetede bugün yayınlandı. Önümüzde ki hafta bankalar aradığında yapılandırma yapmak istiyorum dersin. Sana 60 ay seçeneğini sunarlar.


E.Kayı Han
Editor
27 Eylül 2024 15:09

Yapılandırabilirsin karar tarihi itibari ile gecikme de olanları da dahil etmişler.

tekgöz, 55 dk. önce

bir sorum daha olacak. Şimdi benim bugün dahil ihtiyaç kredisi biri 30 gün gecikmede diğeri 43 gün gecikmede. acaba resmi gazetede yayımlandığı tarih mi önemli. bu iki krediyi yapılandırabilir miyim ? haftaya.


meeemurrbeyy
Aday Memur
27 Eylül 2024 15:10

Hocam resmi gazetede şuan için kredi kartı faizleri ile ilgili bir karar var bddk nın dün gece yayınladığı şeyleri kapsamıyor yarın öbür gün bddk'nın kararı da yayımlanır. "Karar tarihinden önce kullandırılan ve Karar tarihi itibarıyla anapara

ve/veya faiz ödemelerinin tahsili 30 günden fazla geciken ihtiyaç

kredilerinin borç bakiyelerinin, borçlu tarafından işbu Karar tarihinden

itibaren 1 yıl içerisinde talep edilmesi durumunda, en fazla 60 ay ile

sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine" karar verilmiştir diye ibare açık ve net resmi gazetede yayımlandığında bankaların yok deme gibi bir şansı yok bu karar bazı kişiler için güzel bir karar son bir hafta içerisinde 100 bin tl ihtiyaç kredisi çeken kişi şanslı konuma gelmiş oluyor çünkü 31 gün gecikmeye sokarsa kredisini belli bir oranda 60 ay taksitlendirebilecek.


tekgöz
Daire Başkanı
27 Eylül 2024 15:13

Teşekkür ederim.

E.Kayı Han, 51 dk. önce

Yapılandırabilirsin karar tarihi itibari ile gecikme de olanları da dahil etmişler.


tekgöz
Daire Başkanı
27 Eylül 2024 15:14

Teşekkür ederim hocam.

meeemurrbeyy, 50 dk. önce

Hocam resmi gazetede şuan için kredi kartı faizleri ile ilgili bir karar var bddk nın dün gece yayınladığı şeyleri kapsamıyor yarın öbür gün bddk'nın kararı da yayımlanır. "Karar tarihinden önce kullandırılan ve Karar tarihi itibarıyla anapara

ve/veya faiz ödemelerinin tahsili 30 günden fazla geciken ihtiyaç

kredilerinin borç bakiyelerinin, borçlu tarafından işbu Karar tarihinden

itibaren 1 yıl içerisinde talep edilmesi durumunda, en fazla 60 ay ile

sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine" karar verilmiştir diye ibare açık ve net resmi gazetede yayımlandığında bankaların yok deme gibi bir şansı yok bu karar bazı kişiler için güzel bir karar son bir hafta içerisinde 100 bin tl ihtiyaç kredisi çeken kişi şanslı konuma gelmiş oluyor çünkü 31 gün gecikmeye sokarsa kredisini belli bir oranda 60 ay taksitlendirebilecek.


kerem434343
27 Eylül 2024 15:31

Karar tarihinden itibaren 30 gün gecikmiş olması gerekmiyor mu acaba

meeemurrbeyy, 50 dk. önce

Hocam resmi gazetede şuan için kredi kartı faizleri ile ilgili bir karar var bddk nın dün gece yayınladığı şeyleri kapsamıyor yarın öbür gün bddk'nın kararı da yayımlanır. "Karar tarihinden önce kullandırılan ve Karar tarihi itibarıyla anapara

ve/veya faiz ödemelerinin tahsili 30 günden fazla geciken ihtiyaç

kredilerinin borç bakiyelerinin, borçlu tarafından işbu Karar tarihinden

itibaren 1 yıl içerisinde talep edilmesi durumunda, en fazla 60 ay ile

sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine" karar verilmiştir diye ibare açık ve net resmi gazetede yayımlandığında bankaların yok deme gibi bir şansı yok bu karar bazı kişiler için güzel bir karar son bir hafta içerisinde 100 bin tl ihtiyaç kredisi çeken kişi şanslı konuma gelmiş oluyor çünkü 31 gün gecikmeye sokarsa kredisini belli bir oranda 60 ay taksitlendirebilecek.


meeemurrbeyy
Aday Memur
27 Eylül 2024 15:47

tamam hocam bugünden itibaren ödeme tarihi ekim 15 değil mi kasım 16 ya kadar ödeme yapmayacak taksitlendirme başvurusunda bulunacak bankaya gidip ama şunu da unutmamakta fayda var bankalar 60 ayı kabul etmiyor sitem vs demeye başladı bddknın kararı açık ve net 60 aya kadar taksitlendirme yapılabiliyor faiz orarını bilemem ona bir şey diyemem

kerem434343, 29 dk. önce

Karar tarihinden itibaren 30 gün gecikmiş olması gerekmiyor mu acaba

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