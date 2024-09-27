Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırma

Hocam resmi gazetede şuan için kredi kartı faizleri ile ilgili bir karar var bddk nın dün gece yayınladığı şeyleri kapsamıyor yarın öbür gün bddk'nın kararı da yayımlanır. "Karar tarihinden önce kullandırılan ve Karar tarihi itibarıyla anapara

ve/veya faiz ödemelerinin tahsili 30 günden fazla geciken ihtiyaç

kredilerinin borç bakiyelerinin, borçlu tarafından işbu Karar tarihinden

itibaren 1 yıl içerisinde talep edilmesi durumunda, en fazla 60 ay ile

sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine" karar verilmiştir diye ibare açık ve net resmi gazetede yayımlandığında bankaların yok deme gibi bir şansı yok bu karar bazı kişiler için güzel bir karar son bir hafta içerisinde 100 bin tl ihtiyaç kredisi çeken kişi şanslı konuma gelmiş oluyor çünkü 31 gün gecikmeye sokarsa kredisini belli bir oranda 60 ay taksitlendirebilecek.