Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Eylül 2024 13:49
Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi

Arkadaşlar merhaba...ihtiyaç kredilerinde 30 gün ve üstü gecikmeye düşmüş borçlara 60 aya kadar yapılandırma haberi okudum ama doğruluk payı var mı ? Bankayi aradığımda bize gelen bir şey yok dediler...

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