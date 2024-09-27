Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Eylül 2024 14:06
Malum konu soruşturma geçiren biri nerede çalışamaz?
Malum konudan okul döneminde ismi verilmiş bir polis memuru olarak sıkıştım kaldım karakol hassas içinde. Kimseye derdimizi anlatamıyoruz üstelik adli olarak KYOK aldığımız halde. Bi kere ismimiz bu soruşturma içinde geçti diye hain görülüyoruz. Meslekten soğudum. Şimdi sorum şu arkadaşlar hadi tem kom istihbarat da çalışamıyoruz buralarda hiç mi çalışan yok bilginiz var mı çalışan var mıdır ifade verip kyok aldığı halde ? Buralarda çalışamıyorsak Asayiş şubenin kısımlarında da mı çalışamayız? Lütfen derdin bu mu diye sormayın. Bana fikir verin lütfen

Brse
Aday Memur
27 Eylül 2024 14:37

Olay yeri inceleme de çalışan biliyorum


Brse
Aday Memur
27 Eylül 2024 14:38

Hassas candır. Şube de ne işin var


Pyracanthaa
27 Eylül 2024 14:57

Adam tem de çalışıyor ...


srcnomr51
Şef
27 Eylül 2024 15:06
beni personel emrine çektiler soruşturma açıldı bakanlık ydk ceza vermedi hala personel emrindeyim sesimide çıkarmıyorum pardon filmindeki replik gibi ' artık haysiyet değil maddiyat takılıyorum' bakanlık ceza vermeyip il beni calistirmakta sıkıntı görüyorsa canıma minnet maaşımı alır takılırım

tcdebiraynasiz
Aday Memur
27 Eylül 2024 15:22
Devrem karışıklık olmasın Zorunlu olarak tutulmak ayrı kendi isteğinle durmak ayrı. 2 yıldır hassastayım artık sıkılıyorum bana göre değil gerçekten beynim yoruluyor. Önceden hep aktif çalıştım. Hassası sevenler de vardır onlara da saygı duyuyorum.
Brse, 1 saat önce

Hassas candır. Şube de ne işin var


tcdebiraynasiz
Aday Memur
27 Eylül 2024 15:24
Devrem o halde asayiş şubenin kısımlarında çalışma ihtimalim var değil mi ona göre gideceğim sorumlu müdüre emin misin
Pyracanthaa, 1 saat önce

Adam tem de çalışıyor ...

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