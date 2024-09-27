Malum konu soruşturma geçiren biri nerede çalışamaz?

Malum konudan okul döneminde ismi verilmiş bir polis memuru olarak sıkıştım kaldım karakol hassas içinde. Kimseye derdimizi anlatamıyoruz üstelik adli olarak KYOK aldığımız halde. Bi kere ismimiz bu soruşturma içinde geçti diye hain görülüyoruz. Meslekten soğudum. Şimdi sorum şu arkadaşlar hadi tem kom istihbarat da çalışamıyoruz buralarda hiç mi çalışan yok bilginiz var mı çalışan var mıdır ifade verip kyok aldığı halde ? Buralarda çalışamıyorsak Asayiş şubenin kısımlarında da mı çalışamayız? Lütfen derdin bu mu diye sormayın. Bana fikir verin lütfen

Malum konudan okul döneminde ismi verilmiş bir polis memuru olarak sıkıştım kaldım karakol hassas içinde. Kimseye derdimizi anlatamıyoruz üstelik adli olarak KYOK aldığımız halde. Bi kere ismimiz bu soruşturma içinde geçti diye hain görülüyoruz. Meslekten soğudum. Şimdi sorum şu arkadaşlar hadi tem kom istihbarat da çalışamıyoruz buralarda hiç mi çalışan yok bilginiz var mı çalışan var mıdır ifade verip kyok aldığı halde ? Buralarda çalışamıyorsak Asayiş şubenin kısımlarında da mı çalışamayız? Lütfen derdin bu mu diye sormayın. Bana fikir verin lütfen