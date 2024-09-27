Malum konu soruşturma geçiren personel hangi birimde çalışamaz?

Devrem karışıklık olmasın Zorunlu olarak tutulmak ayrı kendi isteğinle durmak ayrı. 2 yıldır hassastayım artık sıkılıyorum bana göre değil gerçekten beynim yoruluyor. Önceden hep aktif çalıştım. Hassası sevenler de vardır onlara da saygı duyuyorum.

Devrem karışıklık olmasın Zorunlu olarak tutulmak ayrı kendi isteğinle durmak ayrı. 2 yıldır hassastayım artık sıkılıyorum bana göre değil gerçekten beynim yoruluyor. Önceden hep aktif çalıştım. Hassası sevenler de vardır onlara da saygı duyuyorum.