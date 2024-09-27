Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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27 Eylül 2024 14:06
Malum konu soruşturma geçiren personel hangi birimde çalışamaz?

Malum konudan okul döneminde ismi verilmiş bir polis memuru olarak sıkıştım kaldım karakol hassas içinde. Kimseye derdimizi anlatamıyoruz üstelik adli olarak KYOK aldığımız halde. Bi kere ismimiz bu soruşturma içinde geçti diye hain görülüyoruz. Meslekten soğudum. Şimdi sorum şu arkadaşlar hadi tem kom istihbarat da çalışamıyoruz buralarda hiç mi çalışan yok bilginiz var mı çalışan var mıdır ifade verip kyok aldığı halde ? Buralarda çalışamıyorsak Asayiş şubenin kısımlarında da mı çalışamayız? Lütfen derdin bu mu diye sormayın. Bana fikir verin lütfen


Brse
Aday Memur
27 Eylül 2024 14:37

Olay yeri inceleme de çalışan biliyorum


Brse
Aday Memur
27 Eylül 2024 14:38

Hassas candır. Şube de ne işin var


Pyracanthaa
Aday Memur
27 Eylül 2024 14:57

Adam tem de çalışıyor ...


srcnomr51
Şef
27 Eylül 2024 15:06
beni personel emrine çektiler soruşturma açıldı bakanlık ydk ceza vermedi hala personel emrindeyim sesimide çıkarmıyorum pardon filmindeki replik gibi ' artık haysiyet değil maddiyat takılıyorum' bakanlık ceza vermeyip il beni calistirmakta sıkıntı görüyorsa canıma minnet maaşımı alır takılırım

tcdebiraynasiz
Aday Memur
27 Eylül 2024 15:22
Devrem karışıklık olmasın Zorunlu olarak tutulmak ayrı kendi isteğinle durmak ayrı. 2 yıldır hassastayım artık sıkılıyorum bana göre değil gerçekten beynim yoruluyor. Önceden hep aktif çalıştım. Hassası sevenler de vardır onlara da saygı duyuyorum.
Brse, 2 gün önce

Hassas candır. Şube de ne işin var


tcdebiraynasiz
Aday Memur
27 Eylül 2024 15:24
Devrem o halde asayiş şubenin kısımlarında çalışma ihtimalim var değil mi ona göre gideceğim sorumlu müdüre emin misin
Pyracanthaa, 2 gün önce

Adam tem de çalışıyor ...


datemov174
Aday Memur
27 Eylül 2024 23:45
başından haksız yere bu olaylar geçmiş hala bi yerlerde çalışmak mı istiyorsun

kosovaliii
Şube Müdürü
28 Eylül 2024 03:39

Tam beni anlatmışsın. Bak şimdi bende soruşturma geçirdim sonunda adli ve idari dosya kapandı görevdeyim. Bana şerh düşmüşler kritik birimlerde çalışamaz diye. Bana tebliğ edilene kadar branşlı çalışıyordum. Branştan çıkarıldım tayin edildim ve korumadayım. Eskisen gece gündüz çalışırdık eve zor giderdik . Şimdi sana mu mesajı yazarken ayağımı masaya uzatmışım kola çekirdek almışım laptop dan da filimimi izliyorum. Birde ayın 15 ine kaç gün kalmış ona bakıyorum gerisi beni bağlamaz


Joplu Çoban
Şef
28 Eylül 2024 07:20
Eskisi gibi yazmayla birim değişikliği olmuyor.ikk raporu düzenleniyor.3 kategori olması lazım kesinlikle operasyonel birimde çalışamaz.(şubeler, asayiş güvenlik bürolar) bazı birimlerde zorda kalmadıkça çalışamaz (çocuk büro, olay yeri aile içi vs )ve son olarak çalışabilir,(ekip karakol nokta).

tcdebiraynasiz
Aday Memur
28 Eylül 2024 13:22
Abi bu şerh düşme olayını nasıl öğrendin tebliği yapılmıyor bunun sonuçta değil mi ?
kosovaliii, Dün

Tam beni anlatmışsın. Bak şimdi bende soruşturma geçirdim sonunda adli ve idari dosya kapandı görevdeyim. Bana şerh düşmüşler kritik birimlerde çalışamaz diye. Bana tebliğ edilene kadar branşlı çalışıyordum. Branştan çıkarıldım tayin edildim ve korumadayım. Eskisen gece gündüz çalışırdık eve zor giderdik . Şimdi sana mu mesajı yazarken ayağımı masaya uzatmışım kola çekirdek almışım laptop dan da filimimi izliyorum. Birde ayın 15 ine kaç gün kalmış ona bakıyorum gerisi beni bağlamaz


tcdebiraynasiz
Aday Memur
28 Eylül 2024 13:23
Bu ikk raporumuzu nasıl görebiliriz istihbarat da tanıdık mı gerekir acaba
Joplu Çoban, Dün
Eskisi gibi yazmayla birim değişikliği olmuyor.ikk raporu düzenleniyor.3 kategori olması lazım kesinlikle operasyonel birimde çalışamaz.(şubeler, asayiş güvenlik bürolar) bazı birimlerde zorda kalmadıkça çalışamaz (çocuk büro, olay yeri aile içi vs )ve son olarak çalışabilir,(ekip karakol nokta).

tcdebiraynasiz
Aday Memur
28 Eylül 2024 13:25
Ne alakası var devrem adı üstünde haksız yere isim rastgele verilmiş kyok almışız alakam olmayan bi konu . Neden herkesin sürgün gördüğü yerde çalışmak zorundayım ki. Bu ön yargıyla çalışmak insana zor geliyor. Yanlış anlama sakın
datemov174, 2 gün önce
başından haksız yere bu olaylar geçmiş hala bi yerlerde çalışmak mı istiyorsun

tcdebiraynasiz
Aday Memur
28 Eylül 2024 13:27
Abi çok güzel anlatmışsın şu an ben de aynıyım otur otur sıkıldım yani. Tanıdık müdürlere gidip şuraya geçeyim desem adam sen soruşturma geçirmişsin diyor sormuyor ki hiç bişey detay. Aklandın aklanmadın umrunda değil. Ben bu şerh düşme konusunu nasıl öğrenebilirim ona göre hiç uğraşmayım tayin için
kosovaliii, Dün

Tam beni anlatmışsın. Bak şimdi bende soruşturma geçirdim sonunda adli ve idari dosya kapandı görevdeyim. Bana şerh düşmüşler kritik birimlerde çalışamaz diye. Bana tebliğ edilene kadar branşlı çalışıyordum. Branştan çıkarıldım tayin edildim ve korumadayım. Eskisen gece gündüz çalışırdık eve zor giderdik . Şimdi sana mu mesajı yazarken ayağımı masaya uzatmışım kola çekirdek almışım laptop dan da filimimi izliyorum. Birde ayın 15 ine kaç gün kalmış ona bakıyorum gerisi beni bağlamaz


Kamulugarip
Aday Memur
28 Eylül 2024 13:32

Malum konudan 170 bin civarı personel soruşturma geçirdi ve hayal geciriyor .Kimisi uzaktan kimisi yakından derken gelip seni buluyor .Birimden çıkarma konusu artık sıradanlaştı suçun yok ama seni mahkum ediyorlar.Bir kaç arkadaşım aynı durumda branştan çıkarıldı mahkemeye verdi dönüş yaptı .sizlerde hukuki olarak hakkınızı arayın tazminatınızi alın .Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kalmasin


Eksen-7
Memur
28 Eylül 2024 14:10

Meslekten soğan adam aktif çalışmak istemez...sen kaşınıyorsun bence


tcdebiraynasiz
Aday Memur
28 Eylül 2024 14:23
Abi ben hassas ve karakol yüzünden meslekten soğudum olayı yanlış yere çekmesen keşke.
Eksen-7, Dün

Meslekten soğan adam aktif çalışmak istemez...sen kaşınıyorsun bence


Eksen-7
Memur
29 Eylül 2024 00:56

Malum konudan haksızlığa uğradım der gibi mesaj atıyorsun ve o konu yüzünden meslekten sogmayarak çalıştığın birimden mi soğuyorsun..

tcdebiraynasiz, Dün
Abi ben hassas ve karakol yüzünden meslekten soğudum olayı yanlış yere çekmesen keşke.

tcdebiraynasiz
Aday Memur
29 Eylül 2024 07:31
Abi bak sana daha net anlatayım sen niye Türkçe öğretmeni gibi sorular soruyorsun . Diyorum ki haksız bir soruşturma geçirip organize şubede isim verme muhabbetine ifade verdim ve kyok kararı aldım savcılıktan. Emniyet idari soruşturma açmadı bile. Ve bu konudan dolayı hassas karakol arasında sürünüyorum bu sebebten de meslekten soğudum diyorum. Evet soruna cevap daha net olacaksa buralarda çalşmak zorunda bırakıldığım için meslekten soğudum. Önceden büyük illerde şubeler de gördüm . Şu an burada kimse yanlış anlamasın. Bırak amiri müdürü seni memurlar bile adam yerine koymuyor bu büyük farkı yaşayıp gördüm ve buralarda durmak istemiyorum
Eksen-7, Bugün

Malum konudan haksızlığa uğradım der gibi mesaj atıyorsun ve o konu yüzünden meslekten sogmayarak çalıştığın birimden mi soğuyorsun..


sinanpolat22
Şef
29 Eylül 2024 07:44
ben egm kadrosunda iken soruşturma geçirdim yerim degismedi. ama ilk tayin doneminde beni öpecekler biliyorum :)

Eksen-7
Memur
29 Eylül 2024 12:00

Sözleşme mi yaptın karakolda calismaycam diye mesleğe girerken... daha çok öğreneceğin şey var

tcdebiraynasiz, 10 saat önce
Abi bak sana daha net anlatayım sen niye Türkçe öğretmeni gibi sorular soruyorsun . Diyorum ki haksız bir soruşturma geçirip organize şubede isim verme muhabbetine ifade verdim ve kyok kararı aldım savcılıktan. Emniyet idari soruşturma açmadı bile. Ve bu konudan dolayı hassas karakol arasında sürünüyorum bu sebebten de meslekten soğudum diyorum. Evet soruna cevap daha net olacaksa buralarda çalşmak zorunda bırakıldığım için meslekten soğudum. Önceden büyük illerde şubeler de gördüm . Şu an burada kimse yanlış anlamasın. Bırak amiri müdürü seni memurlar bile adam yerine koymuyor bu büyük farkı yaşayıp gördüm ve buralarda durmak istemiyorum
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