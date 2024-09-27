Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Eylül 2024 15:00
Hangi bölümleri bitirenler "sağlık bilimleri lisansiyeri" sayılıyor?

Herkese merhaba;

Bu konu hakkında güncel bir liste var mı? Nasıl ulaşabiliriz?

İyi çalışmalar.

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