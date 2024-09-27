KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Eylül 2024 15:33
BDDK İlanı Hakkında

BDDK ilan yayınlayarak 45 kişilik personel alımına çıktı ancak bu ilanın özel şartlarında başka kamu kurumunda çalışanlar ile atama sonucu bir kadroya yerleşenlere başvuru yapamayacağını belirtmiş yani saçma değilmi kişi bir kurumda memurdur ancak mühendislik bitirmiştir senin kurumunda mühendis olarak çalışabilir neden bunu engelliyorsunki

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