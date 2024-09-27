Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Eylül 2024 15:40
İşçi vs memur

taşeron işçi ve memurların birarada çalıştığı bir birimde arkadaşım tek memur işçiler memura emir verme tutanak tutma vs yetkisine sahipmidir


E.Kayı Han
Editor
27 Eylül 2024 15:40

Değildir. İşçi memurun amiri olamaz.


E.Kayı Han
Editor
27 Eylül 2024 15:42

https://www.memurlar.net/haber/1100129/kdk-acikladi-isci-memurun-amiri-olabilir-mi.html

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Borçları ödeyemiyorum hacize düşeceğim+70k üstü maaş alan meslek grupları 2024 Eylül maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaAsgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor muMüdür yıllık izini onaylamayabilir mi?Önlisans mezunu memur Lisans bitirirse derece/kademe?Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları

Sözlük

cem Garipoğlu'nun mezarının açılması 1 Bir Bayanın Yürürken Bıçaklanması 4 17.09.2024 gram altının 2685 tl olması 5 memur maaşı 2 taklamakan 3 devlet bahçeli 2 aşkın olayım 2 dün olanlar 3 yıl olmuş 2024 1 Manyak mıknatısı 3

Son Haberler

Belediye başkanının geçen yıl attan düşen kızı hayatını kaybetti'Şehit Kokusu' adını verdiği parfümü satan işletmeye cezaDeprem bölgesi Malatya'da yıkım yolsuzluğu: 5 tutuklamaAntalya'da esnaf 'sabah siftahı' zarfıyla şaşırdıGaziantep'te uzun namlulu silahlarla poz veren şüpheliler yakalandı

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?