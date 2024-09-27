Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Eylül 2024 16:54
Artvin Kapalı Cezaevi Hakkında
Arkadaşlar merhabalar, Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu nasıldır ve lojmanı var mıdır? küçük bir ceza infaz kurumu arıyorum sizce tercih edilir mi

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