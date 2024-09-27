Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Eylül 2024 16:59
Geceden çıkana görev yazan iller

Geceden çıkan personele görev yazan iller var. Tayin isterken bu konunun dikkate alınması icin geceden çıkan personele görev yazılan illeri yazalim.

Ben İzmir ve Denizli yi duydum.

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