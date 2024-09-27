Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Eylül 2024 17:04
Dilekçe olumsuz yanıtlandı ilişiğimi keserler mi ?

Sağlık Dilekçesi ile durdurma verdim gıyabında ilişiğim kesilmedi ama bugün olumsuz cevap aldım .

Acaba olumsuz olduğu için ilişiğimi keserler mi yoksa bu saatten sonra kimseye karışmazlar mı

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