Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Eylül 2024 19:46
Yıl sonu enflasyonu yüzde 40 olursa

yüzde 40 olursa kaç zam alıyoruz. Tüm ekonomistler bu yönde açıklama yapıyor


Kalet
Daire Başkanı
27 Eylül 2024 19:47

Tüm ekonomistlerin ne diyorsa o kadar olur.


impostor
Şube Müdürü
27 Eylül 2024 20:19

En fazla 10 alacakmışsin gibi düşün


alikuşcu
Aday Memur
27 Eylül 2024 20:33

140/124,73/1,1*1,06=1,082 yani yüzde 8.2

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