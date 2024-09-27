KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Eylül 2024 19:54
tasarruf tasarruf?
bu da bizi oldu gerçekten. kamu yönetimi 79.95 aldım. iyi kötü sözleşmeli de olsa olur diyordum. şimdi sürekli bakanın açıklamaları oluyor ve umudum azalıyor:( sizler ne düşünüyorsunuz? çok etkilenir mi iibf kadroları?

furkan yedek
Şef
27 Eylül 2024 20:05
2020 gibi olur
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