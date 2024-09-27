tasarruf tasarruf?

bu da bizi oldu gerçekten. kamu yönetimi 79.95 aldım. iyi kötü sözleşmeli de olsa olur diyordum. şimdi sürekli bakanın açıklamaları oluyor ve umudum azalıyor:( sizler ne düşünüyorsunuz? çok etkilenir mi iibf kadroları?

bu da bizi oldu gerçekten. kamu yönetimi 79.95 aldım. iyi kötü sözleşmeli de olsa olur diyordum. şimdi sürekli bakanın açıklamaları oluyor ve umudum azalıyor:( sizler ne düşünüyorsunuz? çok etkilenir mi iibf kadroları?