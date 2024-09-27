Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Eylül 2024 20:01
10 kişiden az sınıf

Merhaba 10 kişilik bir sınıfımız var iki öğrenci alan değiştirmek istiyor ancak bir sınıf 10 kişiden az olamaz gibi bir kural gereği çocukların sınıflarını değişemiyorlar. Bu işin yönetmeliği vb nedir bir çözüm bulabilir miyiz yardımcı olabilirseniz sevinirim. Sınıf sekiz kişi kalsa devam edemez mi?


Kagiş
Müsteşar
27 Eylül 2024 21:06

Eder eder, okul idarecileriniz isterse kılıfına uydururlar! Yeter ki istesinler.))

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