Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Eylül 2024 20:03
Yapılandırma kararı

karar yayınlandıktan sonra ödeme güçlüğü çekenler 1 ay geciktirip bu yapılandırmada faydalanabiliyor mu hem kredi hem kart için


Hocass
Aday Memur
27 Eylül 2024 20:17

Ben de çok merak ediyorum kredilerim var ve kmh inşallah onlarda yapilandirilir.borcunu zamanında ofesende yapılan yapilandiriyor ama yp kredi bankası bir gün geciktirdikten sonra kabul ediyor kredi kartı için .iş Bankası 60 ay zaten yapıyordu bu arada.detayli bilgi alırsam krediye oluyor mu diye yazarım gruba


Hocass
Aday Memur
27 Eylül 2024 20:35

Kredi kartı ve kredide oluyormuş sanırım kk faiz 3.borcun 2.5 kati

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Borçları ödeyemiyorum hacize düşeceğim+70k üstü maaş alan meslek grupları Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2024 Eylül maaşlarımızı yazalımKredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaAsgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor muMüdür yıllık izini onaylamayabilir mi?Önlisans mezunu memur Lisans bitirirse derece/kademe?Memurların Çözüm Bekleyen Sorunları

Sözlük

cem Garipoğlu'nun mezarının açılması 1 kırklar dağı 1 Manyak mıknatısı 3 supporters 4 Bugün olanlar 3 özlemek 2 Kamu vicdanı 3 asurlular 1 kaan kısaparmak 2 taklamakan 3

Son Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'ruhsatsız silah' açıklamasıİsrail'in Beyrut'a yönelik hava saldırılarında 2 kişi öldüTalip Geylan: Eğitimde tasarruf olmaz!Sağlık çalışanından çocuğa öldüresiye dayakKredi kartlarında faiz oranları bakiyeye göre değişecek

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?