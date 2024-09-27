Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Eylül 2024 21:12
Polis maaşı revize edilmelidir

Herhangi bir meslek grubuyla falan mukayese etmeyeceğim, Polis maaşları günümüz koşullarına ve ekonomisine uygun olmayıp enflasyon altında ezilmiştir. Yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. POLİSGEÇİNEMİYOR


police_eren
Memur
28 Eylül 2024 00:09

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