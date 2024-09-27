Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


27 Eylül 2024 21:17
Ev taşıma. Önerileri?

Merhabalar yakın zamanda Allah nasip ederse kendi evime tasinacagim daha önce hiç tasinmadim onerilerinizi alabilir miyim ? Neler yapsak beni daha az yorar ?Mesela koltuklar taşımadan sonra. Mi temizlenmeli perdeler aynı sekilde ?Dondurucu ve buzdolabı icindekileri nasıl tasimaliyim ? Not : il içi taşıma olcak

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