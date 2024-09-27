Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Eylül 2024 22:26
İUP sigorta

arkadaşlar iup aylık 12 bin alacak değil mi kesinleşti mi bu rakam ayrıca sigortası günlük sigorta olucak ve emekliliğe yansımayacak değil mi?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
27 Eylül 2024 22:38

Aylik diye birşey yok.

Gunluk 666 TL.

Sigortada sadece saglik sigortasi.

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