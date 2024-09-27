Üniversite sözleşmeli personel tayini

Üniversitede çalışan sözleşmeli personel hiçbir şekilde tayin isteme hakkına sahip değildir. Çakılıdır. Hatta üniversitede çalışan herhangi bir personel tayin isteyemez çünkü üniversitelerde tayin diye bir imkan yok kurumlar aradı nakil var. Bunu da sadece kadrolu personel yapabilir eğer mümkünse.

Üniversitede çalışan sözleşmeli personel hiçbir şekilde tayin isteme hakkına sahip değildir. Çakılıdır. Hatta üniversitede çalışan herhangi bir personel tayin isteyemez çünkü üniversitelerde tayin diye bir imkan yok kurumlar aradı nakil var. Bunu da sadece kadrolu personel yapabilir eğer mümkünse.