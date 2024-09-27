Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Eylül 2024 22:31
Üniversite sözleşmeli personel tayini

Arkadaşlar üniversitede sözleşmeli personel ne kadar sürede eş durumundan tayin isteyebiliyor.Bir de varsa çalışan çalışma koşulları, maaş vs bahsedebilir misiniz


hsnd
Başbakan Müsteşarı
27 Eylül 2024 22:45
Üniversitede çalışan sözleşmeli personel hiçbir şekilde tayin isteme hakkına sahip değildir. Çakılıdır. Hatta üniversitede çalışan herhangi bir personel tayin isteyemez çünkü üniversitelerde tayin diye bir imkan yok kurumlar aradı nakil var. Bunu da sadece kadrolu personel yapabilir eğer mümkünse.
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