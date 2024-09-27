Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Eylül 2024 22:49
Sürekli İşçiden Tıbbi sekreterler geçiş
Arkadaşlar Merhaba, çalıştığım hastanede 2 yıldır temizlik personeliyim. Bu esnada açıktan tıbbi dökümantasyon ve sekreterlik bitirdim. Daha öncede büro yön. mezunuydum. kpss 65 aldım. Sizce ne yapmaşıyım. Tıbbi sekreter olmak istiyorum. Yardımlarınız rica...

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