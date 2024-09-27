KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


27 Eylül 2024 23:03
18 yaş altı merkezi atama tercih yapabilir mi

17 yaşımdayım, 10 ocak 2025 te 18 oluyorum. KPSS ortaoğretimde 85 civarı puan bekliyorum neresi gelirse gitmeyi planlıyorum ama tercih yapabilecek miyim yaparsam sıkıntı çıkar mı?

İnternette biraz araştırınca 18 yaş altı yok diyor ama kazai rüşt diye bir belge varmış sanırsam onla çalışılabiliyormuş, eğer doğruysa nasıl alınıyor, alınması ne kadar sürüyor?

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