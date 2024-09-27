Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Eylül 2024 23:44
Aylıktan Kesme Cezası

3 gün aylıktan kesme cezası aldım, bir sonra ki cezam bunun bir üstü mü olur. Yani 3 ceza daha alsam meslekten mi çıkarırlar, bilmediğimden soruyorum.

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