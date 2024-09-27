Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Eylül 2024 23:54
Akıllı tahta hafta sonu açık kalırsa bir şey olur mu?

Sınıftaki akıllı tahtayı öğrenciler açık bırakmış olabilirler, hafta sonu okul açılmayacak açık kaldıysa pazartesine kadar çalışması bir sorun oluşturur mu? Uyku modu aktif mi bilmiyorum.


Hckkskn51
Aday Memur
28 Eylül 2024 00:08
Farkedip şikayet eden olursa Tasarruf tedbirlerine uymamak zimmetli eşyayı korumamak gibi sebeplerden soruşturma açılır uyarı cezası gelir onu dışında bi şey olmaz cihaz bozulmaz

Kagiş
Müsteşar
28 Eylül 2024 00:13

Son dersten çıkan öğretmen bunu kontrol etmeliydi! Hadi ders öğretmeni bunu atladı diyelim, o gün o katta nöbet tutan öğretmen son dersten çıkılınca sınıfları şöyle bir gezip kontrol etmiyor mu?Bunu da geçtim, sınıf temizliğini yapan hizmetli tahtanın fişini çekip bunu kapatabilirdi ya da kapatmalıdırr!! Ya nöbetçi müdür muavinine ne demeli!??

Demek ki okulda doğru düzgün iş yapan kimse yok!! O sınıfların birinde, okulun tuvaletinde öğrenci bile unutulabilir hatta okul öğrencinin üzerine kilitlenip gidilebilir!!! Ondan sonra al sana skandal!!! Akşam ana haber bülteninde izlersiniz!!

Böyle idarecilik de olmaz, eğitimcilik de!! İşte bizim memleketin halleri!! Takdir kamuoyunundur!!!

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Okulda çok mutsuzum, istifa bile düşünüyorum.Sınıf öğretmenliğinde görevlendirme nasıl oluyor?Sabah erkenden doktora gidecek memurun işten doktora gitmesi zorunlu mudur ?İşletmelerde Mesleki EğitimMemur eytİlçe emri norm fazlasıEk Ders Ne Zaman Yatacak? 10 kişiden az sınıfPsikolojik-psikiyatrik sorunlarım var,malulen nasıl emekli olabilirim?İlkokul 5 yıl olsun

Sözlük

Fahri Trafik Müfettişliği 2 hava sıcaklarının yükselmesi 2 iş beğenmemek 5 Yoooo 1 orta asyadaki en alçak nokta 1 kıl dönmesi 2 cüneyt özdemir 2 kingan dağları 1 kalp kırıklığı 3 memur maaşı 2

Son Haberler

Karşılıklı hakarette bulunan memurlara aynı nitelikte ceza uygulanmalıdırRadyo ve Televizyon Üst Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği28 Eylül 2024'ten önemli gündem başlıkları'Nişanı bozup başkasıyla kaçtı' iddiası hastanelik ettiBakanlıktan yeni vergi adımı: Restoran, kuaför ve diş hekimleri kapsamda

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?