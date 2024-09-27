Akıllı tahta hafta sonu açık kalırsa bir şey olur mu?

Son dersten çıkan öğretmen bunu kontrol etmeliydi! Hadi ders öğretmeni bunu atladı diyelim, o gün o katta nöbet tutan öğretmen son dersten çıkılınca sınıfları şöyle bir gezip kontrol etmiyor mu?Bunu da geçtim, sınıf temizliğini yapan hizmetli tahtanın fişini çekip bunu kapatabilirdi ya da kapatmalıdırr!! Ya nöbetçi müdür muavinine ne demeli!??

Demek ki okulda doğru düzgün iş yapan kimse yok!! O sınıfların birinde, okulun tuvaletinde öğrenci bile unutulabilir hatta okul öğrencinin üzerine kilitlenip gidilebilir!!! Ondan sonra al sana skandal!!! Akşam ana haber bülteninde izlersiniz!!

Böyle idarecilik de olmaz, eğitimcilik de!! İşte bizim memleketin halleri!! Takdir kamuoyunundur!!!