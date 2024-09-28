KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


28 Eylül 2024 00:18
Kpss 2024 Tercih

Arkadaşlar hepinize merhaba bölümüm elektrik elektronik mühendisliği branş sıralamam 95 malum MEB'in Müfettiş yardımcılığı alımı olacak halihazırda MEB'de büro personeli olarak çalışıyorum. Müfettiş yardımcılığı mı tavsiye edersiniz mühendislik mi? Karar veremedim merkezi alımı mı beklemeliyim kurum bazında tavsiyeleriniz neler? Hedefim Aralık alımında atanmak özellikle deneyimli arkadaşlar ne tavsiye edersiniz şimdiden çom teşekkür ederim hepinize

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