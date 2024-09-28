Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Eylül 2024 07:06
Yeni ilanda 10 katı kuralının kalkması?

İlanda 10 katı kuralı kalkmış şöyle bir ibare var

Bakanlıkça belirlenecek oranda/sayıda aday

Taban puanlar düşecek diyebilir miyiz

Piyade komando icin özellikle?

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