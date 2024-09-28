Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Eylül 2024 08:04
4/B sözleşmeli personelken kadrolu memurluğa atanma

ben bir üniversite hastanesinde 4/b sözleşmeli personelim (destek personeli) bir bakanlıkta kadrolu hizmetli memurluğunu kazandım. Kadrolu hizmetli devlet memurluğuna gitmek için nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

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