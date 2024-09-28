Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Eylül 2024 08:26
Giyapta ilişki kesilme 2. Şark eksik gün nasıl bir yol izlemeliyim lütfen yardım edin mahkeme süreci

Depremden önce Hatay da batı görevimi yapıyordum Deprem oldu tayin istemedim ilisik.kesmedim sonra Hatay.ili doğu oldu bende çalışmaya devam ettim ve 2. Sarkimi yapıyordum bu sene batı hazırlığı geldi normalde Hatay 3 yıl ve ama 2. Şark 2 yıl bende tercihbyaptim ipka verdim ipkam kabul olmadi ve Mersin iline tayinim cikti daha sonra bana sarkimin 11 Kasım 2024 tarihinde tamamlanacağı ve bu tarihten önce ilişik kesemeyecegim soylendi ancak geçen ay 21 agustos tarihinde herkesle birlikte tüm Türkiye'de ilisikler giyapta kesildi benim ilisigimde kesildi şimdi benim 2. Şark sürem dolmamış olmuyormu çünkü bana 11 Kasım'da şark sürenin tamamlanacagi söylendi 2 yada 3 sene sonra bana sarkin eksik hadi 2. Şarka git derlermi bunun için ben ne yapmalıyım nasıl bir yol izlemeliyim mağduriyetini nasıl giderecem bu konuda nasıl bir yasal yol izlemeliyim bana bunkonuda yardım edebilecek yol gosterecek varmı tesekkurler ayirca evim yıkıldı depremde herşeyimi.kaybettim ve mağdur oldum şimdi merein ilinde baslama yaptim

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