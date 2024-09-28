Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


28 Eylül 2024 11:26
Atama tebligatı geldikten sonra göreve başlamayıp askere gitmek

Merhaba arkadaşlar bu hafta içi atama kağıdım gelecek. Bildiğiniz üzere tebligattan sonra görev yeri başka bir il olması sebebiyle 15 gün içinde göreve başlama zorunluluğu var. Ancak 17 ekimde bedelli askerlik sevk tarihim başlıyor böyle bir durumla karşılaşan oldu mu?

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