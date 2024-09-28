Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


28 Eylül 2024 11:51
Tezsiz Yüksek Lisansa Kayıt Olup Hiç Gitmezsek Ne Olur?

Merhaba ben bu temmuz ayında tezsiz yüksek lisansa kayıt oldum askerlik tecilimi ocak 2026'ya kadar ertelediler. Derslere gitmek zorunlu ama ben gidemeyeceğim devamsızlıktan dolayı beni üniversiteden atma ve tecilimin iptal olması gibi bir durum olur mu? Ocak ayında kaydımı yenilemeyi düşünüyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim.


turkca
Müsteşar Yardımcısı
28 Eylül 2024 11:56

kayıt dondurabilme olanağınız var.


umuts1907
28 Eylül 2024 12:00

Kaydımı dondurursam tecilim iptal olur mu? Yüksek lisansı yapamayacağım bari tecilim iptal olmasın diye düşünüyorum

turkca, 1 saat önce

kayıt dondurabilme olanağınız var.


turkca
Müsteşar Yardımcısı
28 Eylül 2024 12:06

bilgim yalnızca kayıt dondurma işlemiyle ilgiliydi. diğer ayrıntılarını bilemiyorum.


umuts1907
28 Eylül 2024 12:12

tamam çok teşekkür ederim.

turkca, 1 saat önce

bilgim yalnızca kayıt dondurma işlemiyle ilgiliydi. diğer ayrıntılarını bilemiyorum.


turkca
Müsteşar Yardımcısı
28 Eylül 2024 12:16

rica ederim. kolay gelsin.

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