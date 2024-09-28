Tarım bakanlığı unvan değişikliği

1)Hizmetliyim tarım bakanlığında unvan değişikliğinde koruma ve güvenlik olarak yükselme oluyor mu açılıyor mu bu unvan

2) muhasebe ve Vergi Uygulamaları bitirsem unvan değişikliğinde kabul edilen bir bölüm müdür kabul edilen bölümler arasında mı bu bölüm yoksa tarım mı bitireyim