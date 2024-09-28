Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


28 Eylül 2024 14:01
Tarım bakanlığı hizmetli personel unvan değişikliği sınavı hangi bölümü okumalı

Arkadaşlar bilginiz varsa güvenlik yada tekniker yada memur olarak yükselmek için mesela muhasebe okusam büro yönetimi okusam kabul edilen bölümler mi internette net bir bilgi yazmıyor bunun hakkında


nubidyum
Aday Memur
28 Eylül 2024 15:25

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210213-20.htm

Bu adrese gir ve madde 8'e bak.

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