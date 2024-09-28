Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Eylül 2024 14:04
vergi dairesi müdür yardımcılığı sınavı feragat durumu

arkadaslar sınavı kazandıktan sonra gorev hakkı saklı kalmak sartıyla feragat edebiliyor muyuz ve bi süre şartı var mı çalışmak için?

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