Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


28 Eylül 2024 14:05
vergi dairesi müdür yardımcılığı sınavı feragat durumu

arkadaslar sınavı kazandıktan sonra gorev hakkı saklı kalmak sartıyla feragat edebiliyor muyuz ve bi süre şartı var mı çalışmak için?

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