Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


28 Eylül 2024 14:12
Resen Görev Yeri Değişikliği
Merhaba arkadaşlar, hizmet gereği görev yeri değişikliği cezası aldım. yıllık izindeyken resen ayrılış başlangıçım yapılmış. Böyle bir işlem yapılabilir mi

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