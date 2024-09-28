Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Eylül 2024 18:34
Norm durumu sorusu

Değerli arkadaşlar eşim sınıf öğretmeni il içi atama ile bir okula tayin oldu. Okulun normu boş görünüyordu ihtiyaç listesinde ancak daha sonra mahkeme kararı ile bir öğretmenimiz geri dönmüş bu durumda eşime norm fazlası oldunuz dediler acaba bununla ilgili süreç nasıl işliyor


bahçesaray
Memur
28 Eylül 2024 18:52
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