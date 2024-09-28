Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


28 Eylül 2024 19:03
2. Şark eksik süresi dolmadan giyapta ilişik kesildi bu konuda yardim benimle aynı durumda olan ulas

2. Şark sürem tamamlamadan giyapta ilisigim kesildi genel müdürlükçe bu konuda ne yapabilirim bana yardım edin yol yontem mahkeme ne yapabilirim

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