Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Eylül 2024 20:19
eş durumu tayini
iki tarafta da aynı anda sağlık bakanlığına sözleşmeli olarak atandı 1 yıl dolduktan sonra eş durumu ile İstanbul'dan Aydın'a gelme durumu olabilir mi

Çok Yazılan Konular

Radyoloji teknikeri için büyük hastane mi ufak ilçe hastanesi miİl ve ilçe sağlık hemşire için nasıl?Tayin dilekçesi kaç günde belli olurÖsym üzerinde aynı kpss puanıyla kaç defa tercih verilirAsmye geçiş maaşBecayiş 657 hemşire Antalya alınır İstanbul Anadolu yakası verilirSağlık bakanlığı istifa sonrası yeniden (açıktan) ataması bekleyenler Tds atama2024-2 İstifa sonrası Yeniden (Açıktan) Atama kurasını bekleyenlerKurum içi yer değiştirme

Sözlük

hasta olmaya başladığını anladığın an 7 dekadans 1 yeni neslin acımasızca eleştirilmesi 4 huma kuşu 2 çıktığı kızlarla övünen erkek 2 özlemek 2 supporters 4 Bugün olanlar 1 yaz renkleri 1 Bu gün cuma 2

Son Haberler

Cevdet Yılmaz: Yatırımların artmasını bekliyoruzKöpeğini gezdiren kadına başıboş köpek saldırdıOsmaniye'de yaşlı adamı darbeden 1 kişi tutuklandıGalasaray'da Osimhen oyuna devam edemediBM: Lübnan'da 200 binden fazla kişi ülke içinde yerinden edildi

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?