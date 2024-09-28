Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Eylül 2024 20:27
Kredimi yapılandıramacak mıyım?

Şimdi yazıyı okudum kanun açıklandıktan itibaren 30 gün gecikmiş krediler yapılandırılacak deniyor. Benim gecikmiş kredim yok yapılandıramayacak mıyım?


kaptan34m
Daire Başkanı
28 Eylül 2024 21:54
?

kaptan34m
Daire Başkanı
28 Eylül 2024 21:56
kardeşim gecikmiş ve ya senin geciktirecek olacağın kredin olursa yapılandırma yaptırırsın
Toplam 3 mesaj

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