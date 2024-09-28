Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


28 Eylül 2024 20:35
Aktif Silahlı Kuvvetler Personelinin Spor Kulüplerine Üyeliği Hk.

Merhaba herkese merhabalar foruma yeni katıldım ve bir sorumun cevabını arıyorum.

Aktif Silahlı Kuvvetler Personeli, herhangi bir Spor Klubüne Üye olabilir mi? Üye olursa bu kulüp namına antremanlara katılıp müsabakalara katılabilir mi?

İç Hizmetler Kanununda Silahlı Kuvvetler Personelinin Spor Klüplerinin faal olmayan üyeliklerine girebileceği gibi bir ibare bulunmakta, bunun manası spor kluplerine üye olunamayacağı mıdır?

Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.

Çok Yazılan Konular

Kara Kuvvetleri Eylül atamasıSınıf değişikliği süreciAstsubayken meslekten ihraç edilip kpss ile sağlık bakanlığına atanmaEmeklilikte Derece Kademe İlerlemesiDış kaynak astsubay alımıDış kaynaktan muvazzaf alimi hk.TSK Subay Alımı 2024Yeni ilanda 10 katı kuralının kalkması?

Sözlük

lanet 1 Ses var görüntü yok 1 Bugün olanlar 1 bergama tulum peyniri 8 En sevdiğiniz meyve ve faydası 1 yaz renkleri 1 Dalga geçmek 3 gergin olmak 2 kıl dönmesi 2 deepfake 2

Son Haberler

Cevdet Yılmaz: Yatırımların artmasını bekliyoruzKöpeğini gezdiren kadına başıboş köpek saldırdıOsmaniye'de yaşlı adamı darbeden 1 kişi tutuklandıGalasaray'da Osimhen oyuna devam edemediBM: Lübnan'da 200 binden fazla kişi ülke içinde yerinden edildi

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?