KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


28 Eylül 2024 20:41
Polis Okulları ve Lavabolar

Merhaba sevgili abilerim ablalarım benim çok takıldığım bir soru var. Evet biraz absürt olabilir ama lütfen benim bu sıkıntıma da bir yanıt verin &#128591; Ben tuvalet konusunda çok takıntılı bir insanım. Resmiyette hiç bir hastalığım yok bu bir hastalık da değil sadece tuvalet ihtiyacım geldiğinde tuvalete gidemezsem kötü hissediyorum huzursuzlanıyorum. POMEM veya PMYO?da derslerde vs. lavabo izni istediğimizde istediğimiz gibi lavaboları kullanabiliyor muyuz? Herhangi bir anda lavaboya istediğimiz gibi erişebilir miyiz? yani lisedeki gibi eğitmenlerin tuvalet konusunda bir katılığı var mıdır?? biliyorum çok absürt bir olay ama çok aklıma takıldı beni maruz görün teşekkür ederim ..

Çok Yazılan Konular

Pomem psikiyatri muayene kayıtlarıFmf hastalığı ve polislikPmyo intibak genel sağlıkPomem'de yara ve dikiş izi maddesi65 Kpss puanı ile Pomem başvuruYüzdeki dikişMahkeme kararı ile mülakata girme68 Kpss puanı ile Pomem başvuru

Sözlük

lanet 1 Ses var görüntü yok 1 Bugün olanlar 1 bergama tulum peyniri 8 En sevdiğiniz meyve ve faydası 1 yaz renkleri 1 Dalga geçmek 3 gergin olmak 2 kıl dönmesi 2 deepfake 2

Son Haberler

Cevdet Yılmaz: Yatırımların artmasını bekliyoruzKöpeğini gezdiren kadına başıboş köpek saldırdıOsmaniye'de yaşlı adamı darbeden 1 kişi tutuklandıGalasaray'da Osimhen oyuna devam edemediBM: Lübnan'da 200 binden fazla kişi ülke içinde yerinden edildi

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?