Polis Okulları ve Lavabolar

Merhaba sevgili abilerim ablalarım benim çok takıldığım bir soru var. Evet biraz absürt olabilir ama lütfen benim bu sıkıntıma da bir yanıt verin 🙏 Ben tuvalet konusunda çok takıntılı bir insanım. Resmiyette hiç bir hastalığım yok bu bir hastalık da değil sadece tuvalet ihtiyacım geldiğinde tuvalete gidemezsem kötü hissediyorum huzursuzlanıyorum. POMEM veya PMYO?da derslerde vs. lavabo izni istediğimizde istediğimiz gibi lavaboları kullanabiliyor muyuz? Herhangi bir anda lavaboya istediğimiz gibi erişebilir miyiz? yani lisedeki gibi eğitmenlerin tuvalet konusunda bir katılığı var mıdır?? biliyorum çok absürt bir olay ama çok aklıma takıldı beni maruz görün teşekkür ederim ..