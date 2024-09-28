KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


28 Eylül 2024 20:41
Polis okulunda wc kullanımı

Merhaba sevgili abilerim ablalarım benim çok takıldığım bir soru var. Evet biraz absürt olabilir ama lütfen benim bu sıkıntıma da bir yanıt verin 🙏 Ben tuvalet konusunda çok takıntılı bir insanım. Resmiyette hiç bir hastalığım yok bu bir hastalık da değil sadece tuvalet ihtiyacım geldiğinde tuvalete gidemezsem kötü hissediyorum huzursuzlanıyorum. POMEM veya PMYO?da derslerde vs. lavabo izni istediğimizde istediğimiz gibi lavaboları kullanabiliyor muyuz? Herhangi bir anda lavaboya istediğimiz gibi erişebilir miyiz? yani lisedeki gibi eğitmenlerin tuvalet konusunda bir katılığı var mıdır?? biliyorum çok absürt bir olay ama çok aklıma takıldı beni maruz görün teşekkür ederim ..


zaMqi
Memur
28 Eylül 2024 22:47

İzin vereni de çıkar tuvaletin geldi diye çarpanıda hangi okula gittiğine hangi hoca memur veya müdüre denk geldiğine bağlı


vefaliadam
Aday Memur
29 Eylül 2024 02:54

peki böyle bir sorunum olduğunu belirtsem karşılaşacağım şeyler ne olur?

zaMqi, Dün

İzin vereni de çıkar tuvaletin geldi diye çarpanıda hangi okula gittiğine hangi hoca memur veya müdüre denk geldiğine bağlı


zaMqi
Memur
29 Eylül 2024 09:06

Yine kişiden kişiye değişir ama senden nasıl polis olurlu cümleler kurup üstüne gelip söylenenler çıkacaktır. O yüzden söyleme böyle bir şeyi. Tenefüse çıkılıyor zaten her 45 dakikada. Kendini tenefüs veya boş saatlerine göre ayarlarsan biyolojik saati oturtursun. Ayda yılda bir gelen tuvaletin için kimse seni yargılamaz ama bu durum göze batacak derecede tekrarlanırsa aynı kişilere konuşma tarzları değişir. Ama zaten zamanla kendini ayarlamayı öğrenirsin


vefaliadam
Aday Memur
29 Eylül 2024 12:51

hocam günde ne kadar boş zamanımız oluyor ne kadar derslerde vs kısıtlı oluyoruz bilgilendirirseniz sevinirim

zaMqi, 9 saat önce

Yine kişiden kişiye değişir ama senden nasıl polis olurlu cümleler kurup üstüne gelip söylenenler çıkacaktır. O yüzden söyleme böyle bir şeyi. Tenefüse çıkılıyor zaten her 45 dakikada. Kendini tenefüs veya boş saatlerine göre ayarlarsan biyolojik saati oturtursun. Ayda yılda bir gelen tuvaletin için kimse seni yargılamaz ama bu durum göze batacak derecede tekrarlanırsa aynı kişilere konuşma tarzları değişir. Ama zaten zamanla kendini ayarlamayı öğrenirsin

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