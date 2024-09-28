Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


28 Eylül 2024 21:38
Polis Emeklileri Adalet ve Hak Mücadelesi

Memurlar Net Artık haber yapın Polis Emeklileri Adalet ve Hak Mücadelesinde yaşamını yitiren Aziz şehitlerimizin hakkı da yaralı ve Gazi polis arkadaşlarımızın hakkı da ödenmez diyorlar ama geride kalan yakınları ve özellikle bir türlü sağ olarak kurtulan cefakar Polis Emeklilerin hakkını ödeyemez siniz Çünkü sizler evinizde sıcak yuvalarında bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyenlere Yazıklar olsun bize gelince tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır diyenler Rabbim YETİMİN MAZLUMUN HAKKINI Size bırakmasın İnşallah Çalışan arkadaşlarımıza Rabbim Yar ve Yardımcıları olsun inşaallah

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