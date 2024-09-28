Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Eylül 2024 21:49
Mobbingten dolayi istifa

başka kadro kazanıp mobbingten dolayi istifa edip tüm haklarımı sağlık zakanlığından alsam nası olur

Çok Yazılan Konular

Radyoloji teknikeri için büyük hastane mi ufak ilçe hastanesi miİl ve ilçe sağlık hemşire için nasıl?Tayin dilekçesi kaç günde belli olurÖsym üzerinde aynı kpss puanıyla kaç defa tercih verilirAsmye geçiş maaşBecayiş 657 hemşire Antalya alınır İstanbul Anadolu yakası verilirSağlık bakanlığı istifa sonrası yeniden (açıktan) ataması bekleyenler Tds atama2024-2 İstifa sonrası Yeniden (Açıktan) Atama kurasını bekleyenlerKurum içi yer değiştirme

Sözlük

Ses var görüntü yok 1 Birşeyler İçmeseksmi 1 kendini bir şey zannetme 1 paradise 1 huma kuşu 2 kalp kırıklığı 5 gergin olmak 2 En sevdiğiniz meyve ve faydası 1 taklamakan 2 Petit Beurre 4

Son Haberler

Bakan Tekin: Müfredatımızı yüzde 35 oranında hafiflettikCevdet Yılmaz: Yatırımların artmasını bekliyoruzKöpeğini gezdiren kadına başıboş köpek saldırdıOsmaniye'de yaşlı adamı darbeden 1 kişi tutuklandıGalasaray'da Osimhen oyuna devam edemedi

Editörün Seçimi

+70k üstü maaş alan meslek grupları Asgari Ücret ve Memur MaaşıMemurluk kalkıyor mu2024 Eylül maaşlarımızı yazalımMemurların Çözüm Bekleyen Sorunları2008 sonrası memur olanlar, emekli maaşınız çok düşük olacakKara yollarında jandarma görev alacakAğustos ayı enflasyonu 2.47 çıktı. Ey Hükümet: 3600 ek gösterge sözünüz ne oldu!Memurlar açısından 2024 de veya 2025 de emekli olmak fark eder mi?