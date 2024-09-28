yarım zamanli calisma yıllık izin

Merhabalar, bir kurumda dogum sonrasi yarim zamanli calisma hakkindan faydalaniyorum. Personel daire baskanligimiz hukuk musavirliginden gorus almis yillik izni nasil kullandiralim diye. müşavirlik de 657 sayili kanunun ek 43. maddesini dayanak gostererek yillik izin de yariya dusurulmeli diye gorus bildirmis. bu maddede yillik izinle ilgili bir sey yok.jademenin maasin yariya dusurulmesinden bahsedilmis. musavirlikteki avukat arkadaslar da o zaman yillik izin de yariya duser diye yorum yapmislar. oysa dogum sonrasi yarim zamanli calusmayla ilgili yonetmelikte yillik izin vd. tatil gunleri de yari zamqnli calismis sayilir diye bir ifade var. buna gore yillik iznime mudahale etmemeleri gerekir. benim gibi calusip yilluk iznine mudahale edilen var mi veyadava acip kazanan?
Merhabalar, bir kurumda dogum sonrasi yarim zamanli calisma hakkindan faydalaniyorum. Personel daire baskanligimiz hukuk musavirliginden gorus almis yillik izni nasil kullandiralim diye. müşavirlik de 657 sayili kanunun ek 43. maddesini dayanak gostererek yillik izin de yariya dusurulmeli diye gorus bildirmis. bu maddede yillik izinle ilgili bir sey yok.jademenin maasin yariya dusurulmesinden bahsedilmis. musavirlikteki avukat arkadaslar da o zaman yillik izin de yariya duser diye yorum yapmislar. oysa dogum sonrasi yarim zamanli calusmayla ilgili yonetmelikte yillik izin vd. tatil gunleri de yari zamqnli calismis sayilir diye bir ifade var. buna gore yillik iznime mudahale etmemeleri gerekir. benim gibi calusip yilluk iznine mudahale edilen var mi veyadava acip kazanan?