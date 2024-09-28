Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Eylül 2024 22:20
Tayin hakkı

Merhaba arkadaşlar seneye iki yılım doluyor tayın hakkım varmı sözleşmeli infaz koruma memuruyum

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Sözlük

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